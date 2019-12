Consiglio Ministeriale ESA: Thales Alenia Space pronta ad affrontare le nuove sfide

A seguito della riunione del Consiglio ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea Space19+, a Siviglia, in Spagna, Thales Alenia Space, la Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha accolto con favore gli annunci del piano più ambizioso fino ad oggi per il settore spaziale europeo e l’impegno sostenuto dagli Stati membri nelle attività spaziali.

Le decisioni prese durante l’incontro confermano il ruolo centrale dell’Europa nello spazio, con un’ ampia gamma di programmi per dare impulso alla crescente economia spaziale europea e fare scoperte rivoluzionarie sulla Terra, sul nostro Sistema Solare e sull’Universo.

Nuove ambizioni, nuove sfide

Thales Alenia Space sostiene pienamente la decisione dell’Europa di continuare il percorso verso Marte e partecipare alla missione Mars Sample Return. Questa missione internazionale sul Pianeta Rosso, progettata per raccogliere campioni dalla superficie di Marte e riportarli sulla Terra, è un nuovo importante passo avanti nella nostra esplorazione del Sistema Solare. Oltre il suo continuo impegno per la Stazione Spaziale Internazionale fino al 2030, l’Europa contribuirà, insieme ai partner di tutto il mondo, alle future missioni di esplorazione della Luna, fornendo moduli di rientro e servizi per la prima stazione spaziale in orbita attorno alla Luna.

Thales Alenia Space plaude alle decisioni legate a Space Rider, il successore della navetta sperimentale IXV in Europa. Questo sistema di trasporto automatizzato riutilizzabile, di prossima generazione, fornirà all’Europa la capacità unica di accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa.

La posizione dell’ESA di leader mondiale nell’Osservazione della Terra sarà rafforzata con l’arrivo di diverse nuove missioni, in particolare relative ai cambiamenti climatici. Il programma Copernicus dell’Unione europea, che svolge un ruolo chiave nel monitoraggio del nostro ambiente, amplierà la sua portata con nuove missioni di punta. Nel campo scientifico, Thales Alenia Space accoglie favorevolmente la rinnovata ambizione dell’ESA e dei suoi stati membri, che mira ad accrescere la conoscenza e dare ispirazione all’umanità, con missioni come ARIEL, Athena e LISA.

L’iniziativa ESA per rispondere alla rivoluzione in atto nel mercato delle telecomunicazioni satellitari, sostenere lo sviluppo di soluzioni flessibili innovative e rafforzare il ruolo del satellite come parte integrante della rivoluzione digitale è un passo fondamentale per consolidare la competitività e la leadership europea.

Jean-Loïc Galle, Presidente e CEO di Thales Alenia Space, ha dichiarato: “Accogliamo con favore le decisioni prese dal Consiglio ministeriale e siamo pronti a mettere a disposizione tutta la nostra gamma di comprovate competenze, capacità e soluzioni per supportare l’ESA in tutte le nuove entusiasmanti sfide.“