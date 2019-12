Conte: ‘riforma legge voto tema Parlamento, si lavori a progetto condiviso’

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “La legge elettorale non è materia di iniziativa governativa, è sbagliato che il governo intervenga a formulare una proposta, a promuovere delle soluzioni. Ci deve essere un confronto parlamentare tra le forze di maggioranza, assolutamente da estendere alle forze di minoranza che devono poter dare il contributo, perchè sarebbe sbagliato che una riforma elettorale possa essere sentita di maggioranza in contrapposizione alle forze di minoranza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno.

“Sarebbe sbagliato che una soluzione -ha proseguito il premier- possa essere sentita sulla base di contingenze del momento. Rivolgo un invito a tutte le forze politiche affinchè si lavori secondo un progetto condiviso e soprattutto cercando di non guardare alla potenziale scadenza elettorale immediata, futura o futuribile, ma cercando dio consegnare al Paese un sistema elettorale che abbia una coerenza nell’impianto, una chiarezza negli obiettivi”.