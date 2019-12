Conto alla rovescia per l’ultima eclissi di Sole del 2019

Il Sole e la Luna ci regaleranno un “anello di fuoco” nel giorno di Santo Stefano: sarà l’ultima eclissi solare del 2019.

Lo spettacolo non sarà purtroppo visibile dall’Italia: il cono d’ombra interesserà un’area che va dall’Arabia Saudita al Kenya passando per India, Thailandia, Filippine e Australia.

L’eclissi sarà anulare perché, anche nel culmine, il disco della Luna non riuscirà a coprire del tutto quello del Sole: in questi giorni il nostro satellite si trova all’apogeo, nel punto più distante dalla Terra lungo la sua orbita, e per tale motivo appare più piccola rispetto al Sole.

Come tutte le eclissi solari, anche questa avverrà a circa 2 settimane di distanza da un’eclissi di luna, che si verificherà il prossimo 10 gennaio: sarà un’eclissi di penombra, difficile da distinguere.

Un’altra eclissi solare anulare è in programma il 21 giugno, e sarà visibile anche dall’Italia, e, infine, il 14 dicembre 2020 si potrà ammirare un’eclissi totale, visibile dal Sud America e dall’Antartide.

