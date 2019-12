Convegno sul clima: l’Università di Pisa pianterà 600 alberi per compensare le emissioni di CO2 prodotte per realizzare l’evento

L’Università di Pisa pianterà 600 alberi per compensare le emissioni di CO 2 prodotte dal Convegno sul clima, per realizzare una giornata di studi sul cambiamento climatico che si svolgerà venerdì 6 dicembre dalle 9 alle 18 al Centro Congressi “Le Benedettine” (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16).

Gli alberi, fra lecci e altre specie autoctone, saranno piantati al Centro di Ricerche Agro-Ambientali Enrico Avanzi a San Piero a Grado e in altre aree verdi dell’Università.

“Abbiamo organizzato l’evento secondo una logica “carbon neutral” – spiega il professore Giacomo Lorenzini del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio degli Effetti del Cambiamento Climatico dell’Università di Pisa – la giornata sarà una importante opportunità di confronto per i numerosi ricercatori dell’Ateneo impegnati sul tema del cambiamento climatico a partire da diverse discipline, dalla medicina alla biologia ambientale, dalle scienze veterinarie all’economia, dalla geologia alle scienze agrarie”.