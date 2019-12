COP21: domani a Napoli il Flash Mob WWF per la protezione del Mediterraneo

Volontari del WWF insieme a decine di pandini di cartapesta, simbolo della natura del pianeta, lanceranno (domani alle 11) da una delle piazze principali di Napoli un messaggio per la protezione del Mediterraneo destinato ai delegati della COP21 sulla Convenzione di Barcellona, in svolgimento nella città partenopea.

Il WWF è coinvolto nel meeting COP21 sulla Convenzione di Barcellona come partner MAP e membro della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile della Convenzione, l’organo consultivo delle Parti contraenti, per aiutare a integrare le questioni ambientali nei loro programmi socio-economici e promuovere politiche di sviluppo sostenibile nella regione del Mediterraneo.