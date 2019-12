Cop25, nessun rinvio, accordo entro stasera: “Servirà un compromesso accettabile da tutti”

L’accordo finale della Cop 25 “dovrà riflettere ciò che ci dice la scienza, e la scienza è molto stringente“: lo ha dichiarato in conferenza stampa Andrés Landerretche, Coordinatore della Presidenza della Cop25 in corso a Madrid, scartando l’ipotesi di una sospensione o un rinvio dei lavori che dovrebbero dunque terminare entro stasera. Di fatto, Landerretche ha indicato le 16.30 come ora indicativa per la presentazione di un testo da discutere subito dopo in plenaria, pur avvertendo che la Presidenza “svolge un ruolo di facilitazione, ma se non vi è un consenso fra le parti, allora non vi è consenso”. “La grande maggioranza delle delegazioni mira ad un accordo molto ambizioso, andiamo avanti ma è chiaro che a un certo punto servirà anche un compromesso che sia accettabile da tutti“, ha concluso il coordinatore.

Il vertice, della durata prevista di due di due settimane avrebbe dovuto concludersi ieri, ma molte questioni rimangono irrisolte. Una di queste è il risarcimento dei danni ai Paesi in via di sviluppo a causa dei cambiamenti climatici. Il vertice intende decidere inoltre le regole per l’attuazione dell’accordo di Parigi del 2015. Mentre aumentavano le pressioni dentro e fuori i colloqui, riemergevano vecchie divisioni tra ricchi inquinanti e nazioni in via di sviluppo su chi avrebbe dovuto ridurre le emissioni di gas serra. Nel frattempo, anche le nuove frizioni tra le nazioni povere e vulnerabili al clima e i giganti emergenti come la Cina e l’India hanno bloccato i negoziati.

Lo scopo ristretto dei negoziati di Madrid è finalizzare il regolamento per l’accordo sul clima di Parigi del 2015, che impone alle nazioni di limitare gli aumenti della temperatura globale a “ben al di sotto” di due gradi Celsius. Ma “aumentare l’obiettivo” sulle emissioni rimane la questione principale a Madrid e soprattutto l’anno prossimo, quando Glasgow ospiterà l’ultimo vertice sul clima, la COP26, prima che il trattato di Parigi diventi operativo.