Meteo, la Corsica aspetta la tempesta “Fabien”: strade allagate, aeroporti chiusi, Ajaccio isolata [FOTO e VIDEO]

Sta arrivando sulla Corsica la tempesta “Fabien”, con piogge e raffiche di vento a 150km/h e l’isola “si prepara al peggio”, secondo quanto dichiarato dal capo di gabinetto dei sindaco di Ajaccio, Antoine Maestrali, citato dai media francesi. In alcuni quartieri di Ajaccio le strade sono già inondate questa sera (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), la città ha annullato tutte le manifestazioni festive in vista di Natale, negozi e centri commerciali sono chiusi. Tutti gli aeroporti sono stati chiusi, quello di Ajaccio dopo un allagamento anche delle piste provocato dal cedimento di una diga. È stato necessario evacuare tutti i passeggeri in attesa. Si attendono rinforzi dei pompieri dal continente. Gravi danni in numerosi villaggi dell’interno dell’isola, dove il fiume Gravona ha superato gli argini raggiungendo livelli mai visti negli ultimi 100 anni. In serata, la prefettura ha deciso che dalle 21 saranno interrotte tutte le strade che portano ad Ajaccio, una decisione d’emergenza mai adottata prima.