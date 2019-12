Disastro a Montelupo Fiorentino, muro di contenimento crolla e travolge molte auto: mezzi distrutti, ricerche in corso [FOTO LIVE]

Stasera, i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Montelupo Fiorentino (Firenze) per il crollo di un muro di contenimento in via Marconi. Distrutte le auto in sosta in un posteggio (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Al momento secondo i vigili del fuoco non risultano persone coinvolte. I soccorritori scavano tra i detriti e il terreno ceduto da una collina per accertarsi dei danni. L’area è stata isolata per motivi di sicurezza e per agevolare gli interventi. I vigili del fuoco intervengono anche con unità cinofile e un drone. Sul posto anche personale del 118, che starebbe assistendo persone che avrebbero avuto attacchi di panico, e i carabinieri. Sopra la collina parzialmente franata ci sono delle abitazioni.