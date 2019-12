Crollo viadotto Genova, il sindaco Bucci: “Probabile stop ai mezzi gratis nel weekend”

“Nel fine settimana probabilmente terminerà la gratuità dei trasporti pubblici. L’esperimento ha portato molti dati positivi e stiamo lavorando per renderlo sistematico, in futuro. Magari non tutto di colpo, progressivamente, partendo con alcune tratte e, poi, allargandolo ad altre”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, parlando della gratuita’ temporanea del servizio bus e metro cittadino, introdotto per fare fronte all’emergenza viabilita’ dopo i danni del maltempo e la parziale chiusura dell’autostrada A26.

“Credo sia importante poter garantire l’utilizzo del mezzo pubblico senza dover fare il biglietto e salire sull’autobus non appena c’è la necessità, dando molto beneficio non solo all’ambiente, ma anche al traffico. Non vogliamo una città con le code – ha detto Bucci – ma vogliamo una città vivibile: faremo di tutto affinché questo obiettivo venga raggiunto”. Viaggiare senza biglietto non vuol dire gratis, precisa il primo cittadino: “Il servizio viene pagato dai cittadini, versando le tasse: ci sono i soldi per fare tantissime cose”.