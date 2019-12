Dazi: Bellanova, ‘sono una scelta sbagliata, danni anche per consumatori Usa’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “I dazi sono una scelta sbagliata. Bisogna intervenire e confrontarsi per far rimuovere questa scelta dei dazi. I produttori italiani stanno pagando un caro prezzo, peraltro non avendo responsabilità. Nella battaglia contro i dazi il nostro miglior alleato è il consumatore. I consumatori apprezzano il made in Italy. Dobbiamo andare dai consumatori americani e dirgli che i dazi di Trump fanno male soprattutto ai cittadini americani. I dazi rischiano di privare i consumatori americani di prodotti di eccellenza”. Lo ha detto a ‘Sky TG24 Economia ‘ L’intervista di Sarah Varetto” il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, parlando dei dazi Usa.