Dimagrire, quando lo sport non basta: i consigli degli esperti

Di seguito un approfondimento pubblicato sul portale Humanitas in merito a dieta, dimagrimento e sport.

L’attività fisica, specialmente se regolare, porta enormi benefici a tutto il corpo e alla mente. Muoversi mantiene il metabolismo attivo e stimola la massa muscolare, l’unica parte del nostro organismo che “consuma calorie”. Eppure, per dimagrire, potrebbe non bastare: l’esercizio fisico, senza il supporto di una giusta alimentazione, non è sufficiente a perdere peso (a meno che si svolgano dosi veramente elevate di esercizio), e non va usato come scusa per poter mangiare troppo, o mangiare male.

Se ne è parlato con la professoressa Daniela Lucini, Responsabile della Sezione di Medicina dell’Esercizio e Patologie funzionali di Humanitas attraverso il loro portale.

Lo sport: non una scusa ma un adiuvante

C’è chi pensa che andare in palestra possa essere la scusa perfetta per mangiare di più e in modo sregolato. Il problema è particolarmente evidente se mettiamo sul campo un po’ di semplicissima matematica: prendiamo ad esempio un uomo adulto che, correndo per dieci chilometri in un’ora, consuma circa 600 calorie. Fiero del suo risultato, decide di concedersi un cheeseburger e una porzione di patatine fritte piccoli, per un totale di circa 634 calorie.

Cambiare il proprio regime alimentare, invece, non solo permetterà di perdere peso in maniera rapida, ma abituerà il corpo a uno stile di vita sano, e i risultati saranno sicuri e duraturi nel tempo quando verrà svolto anche esercizio fisico in modo adeguato.

Cambiare alimentazione: da dove partire?

Affrontare la sfida del dimagrimento con un piano alimentare adeguato e rispettoso dei principi della corretta alimentazione è la strada corretta per vedere risultati duraturi. La nutrizione è importantissima e richiede il supporto di un esperto che possa pianificare la dieta più adatta allo stato fisico di ognuno.

La letteratura scientifica conferma che una dieta bilanciata non solo aiuta a perdere peso gradualmente, ma permette soprattutto il mantenimento successivo.

A livello nutrizionale la dieta (intesa come stile di vita) deve fornire al corpo i nutrienti necessari per produrre energia. I macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) vanno alternati ai micronutrienti (le vitamine e i sali minerali), senza trascurare l’idratazione, magari bevendo otto bicchieri d’acqua al giorno.

I consigli dello specialista

Uno dei motivi per cui una dieta o un regime d’allenamento falliscono è proprio il fatto che manchi una sinergia tra le due attività.

Ormai non parliamo più di perdita di peso, ma di ottimizzazione di massa corporea: ciò significa che, per stare bene, il corpo umano deve avere una proporzione corretta di massa grassa e massa muscolare. La sola dieta risulta non sempre efficace in quanto, spesso, si perde non solo massa grassa ma anche massa magra, cioè muscolo. Questo accade soprattutto quando non vi è una sufficiente stimolazione a far lavorare il muscolo (cosa che si raggiunge con l’esercizio fisico quando adeguatamente prescritto) o quando la dieta non prevede una sufficiente quantità di proteine.

Il ruolo dell’esercizio nella gestione della massa corporea dovrebbe essere quello di potenziamento della massa muscolare, oltre ovviamente quello di utilizzare energia. Permette di ridurre il rallentamento del metabolismo basale (che avviene spesso durante la dieta).

È quindi utile rivolgersi al medico non solo per ricevere un giusto programma alimentare, ma anche una prescrizione dell’esercizio fisico: ricordiamo che questo è un atto medico a tutti gli effetti.