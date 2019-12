Disabilità, Aifi: “Fisioterapisti a fianco della FISH per migliorare la qualità di vita delle persone”

“Siamo da sempre al fianco della FISH e ne condividiamo l’impegno sostenendo posizioni che puntano alla piena inclusione delle persone con disabilità, come stabilisce la Convenzione ONU ratificata nel 2009. Come Associazione Italiana Fisioterapisti ci uniamo all’appello rivolto, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, al premier Conte affinchè la Presidenza del Consiglio mantenga la delega alla Disabilità: così facendo potrà fungere da garante di una volontà politica, oltre che di un assetto strategico e istituzionale chiaro per innovare la normativa vigente.

La parola chiave deve essere ‘partecipazione’ ai processi decisionali da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso le loro organizzazioni maggiormente rappresentative.

Questo ovviamente vale anche negli ambiti della salute e della sanità, in cui siamo sempre pronti a fare la nostra parte per contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita delle persone”. Così, in una nota, Mauro Tavarnelli, presidente dell’AIFI-Associazione Italiana Fisioterapisti.