Disinnesco ordigno bellico a Torino: completate le operazione, gli evacuati possono tornare a casa

Operazioni completate con successo a Torino: è stata disinnescata la bomba d’aereo inglese, risalente alla II Guerra Mondiale, trovata durante gli scavi del teleriscaldamento nel centro città, all’incrocio tra via Nizza e via Valperga.

I guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense hanno reso innocue le due spolette e l’ordigno è stato caricato con una ruspa su un camion. Verrà trasportato in una cava di Cirié per il brillamento.

Le persone evacuate possono dunque fare ritorno a casa.

La zona rossa e quella gialla sono state riaperte e la circolazione delle auto e dei mezzi pubblici tornerà lentamente alla normalità. Riattivato anche il traffico ferroviario e riaperto lo spazio aereo.