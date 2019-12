Donna azzannata più volte dal suo cane nel cortile di casa: lesioni gravi ad una gamba, a un braccio e a una mano

Una donna di 28 anni è stata ripetutamente presa a morsi dal cane di famiglia, un pastore belga, mentre si trovava nel giardino della sua abitazione a Graffignana (Lodi). Ha riportato lesioni gravi a una gamba, a un braccio e a una mano. I familiari presenti hanno chiamato d’urgenza il 118 e il soccorso sanitario ha inviato un mezzo con infermieri specializzati, a supporto dell’ambulanza, per le prime medicazioni tese a bloccare le emorragie in corso descritte dai familiari. La donna e’ stata quindi trasferita all’ospedale Maggiore di Lodi. La polizia locale del Comune di Graffignana e’ intervenuta per verbalizzare l’accaduto e per valutare l’attivazione del servizio veterinario dell’Ats per i provvedimenti di vigilanza sull’animale.