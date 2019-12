Dragon in viaggio verso la Stazione Spaziale: a bordo della capsula 2,5 tonnellate di materiali scientifici

La capsula Dragon di SpaceX è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale: trasporta 2,5 tonnellate di materiali scientifici, tra cui anche 40 topi geneticamente modificati per studiare terapie contro la perdita di massa muscolare in microgravità.

L’attracco è previsto domenica 8 dicembre: a catturare la capsula, con il braccio robotico, saranno il comandante della Stazione Spaziale Luca Parmitano e Andrew Morgan della NASA, con l’assistenza di Jessica Meir.

Lanciata con un razzo Falcon 9 dalla base di Cape Canaveral in Florida, la capsula è parte della 19ª missione di SpaceX per rifornire la ISS per conto della NASA e supporterà molti esperimenti nuovi e in corso, con cui l’agenzia statuntense contribuisce ai piani di esplorazione dello spazio profondo, comprese le future missioni umane su Luna e Marte.

Tra gli altri esperimenti in viaggio anche un sistema di immagine della Terra di nuova generazione, Hyperspectral Imager Suite (Hisui): le applicazioni vanno dall’agricoltura al monitoraggio delle foreste.