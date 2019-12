Eccezionale ondata di maltempo in Calabria: danneggiati impianti e infrastruttura ferroviaria

Circolazione ferroviaria rallentata – con ritardi fino a 50’ – lungo la Direttrice Tirrenica, fra Reggio Calabria e Lamezia Terme, a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria.

Le forti mareggiate hanno danneggiato impianti e infrastruttura ferroviaria in più punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto, Mileto e Vibo Pizzo e nella stazione di Gioia Tauro.

Riprogrammato – con riduzioni nell’offerta di trasporto – il servizio ferroviario da Reggio Calabria a Rosarno, in attesa dell’evolversi delle condizioni meteo.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

Danni per il maltempo anche a Catanzaro: nella frazione Piterà una frana ha isolato 2 famiglie durante la notte.

Molti i danni anche nel quartiere Lido con tetti scoperchiati o danneggiati e auto in sosta colpite dai detriti. Numerose le segnalazioni per smottamenti e pali della pubblica illuminazione abbattuti in tutto l’hinterland.

Disagi alla circolazione a Simeri Crichi (CZ), con diverse interruzioni della SP13 per la caduta di alberi. Medesima situazione nella zona di Caraffa, Gimigliano e Sellia. Allagamenti registrati sulla SS106.