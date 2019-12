Ecuador, affonda chiatta alle Galapagos: fuoriuscita di carburante sotto controllo

Sotto controllo in Ecuador una macchia di 2mila litri di carburante fuoriusciti a seguito del naufragio di una chiatta in un porto delle Galapagos, che aveva fatto scattare un piano d’emergenza per proteggere l’arcipelago patrimonio naturale dell’umanità. “La situazione è sotto controllo e una serie di azioni sono state avviate per attenuare l’eventuale impatto“, ha fatto sapere la presidenza della Repubblica dell’Ecuador, aggiungendo che “l’operazione di intervento è riuscita a portare sotto controllo la macchia” di carburante.

Il personale militare “ha posizionato delle barriere di contenimento e stracci assorbenti per ridurre il rischio ambientale dovuto al naufragio della chiatta Orca, che aveva uno stock di 600 galloni di diesel“, ha spiegato il Parco nazionale delle Galapagos.

L’incidente, che ha anche provocato in ferito, è avvenuto in un porto dell’isola di San Cristobal: una gru è crollata durante le operazioni di caricamento di un container sulla chiatta e quest’ultima si è ribaltata ed è andata a picco, insieme alla gru.