Terremoti e Meteo estremo, 15 milioni di euro per completare la Carta Geologica d’Italia: “è dedicato al prof. Franco Ortolani, combatteva per questo”

Cinque milioni all’anno per tre anni all’Ispra per poter completare la carta geologica ufficiale italiana. E’ quanto prevede un emendamento alla manovra a prima firma Vilma Moronese approvato in commissione Bilancio al Senato. Un via libera che e’ stato dedicato dai senatori al collega 5S Franco Ortolani, scomparso recentemente: professore di Geologia, in Parlamento ha spesso lavorato su questi temi. “E’ stato approvato in commissione bilancio, durante l’esame della manovra, un emendamento molto importante che riguarda l’avanzamento della carta geologica nazionale – CARG, ricordo oggi ferma al 44% – commenta la presidente della commissione ambiente al Senato, Vilma Moronese (M5S) – La conoscenza del territorio rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale, per qualsiasi forma di programmazione territoriale e per prevenire il rischio idrogeologico e sismico. Nel provvedimento andiamo a finanziare con 15 milioni di euro sul triennio 2020-2022 l’implementazione della Carta. Un avanzamento che si traduce in uno strumento per contrastare il dissesto idrogeologico e un incentivo per la ricerca e per la tutela dei territori. Una battaglia che personalmente sto portando avanti da lungo tempo e che e’ stata sostenuta molto attivamente dal collega geologo Franco Ortolani, scomparso pochi giorni fa, che ha dedicato tutta la vita allo studio del suolo. A lui dedichiamo questo risultato“.