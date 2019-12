Emergenza incendi in Australia: 3 morti tra cui 2 vigili del fuoco

A causa degli incendi in Australia, alimentati dall’ondata di caldo record in atto in gran parte del Paese, 3 persone sono morte, tra cui 2 pompieri, e altre 10 sono rimaste ferite nelle ultime ore.

Due vigili del fuoco sono morti e altri 3 sono rimasti feriti a Buxton, un centinaio di km a sud di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud. Un’altra persona è deceduta nello Stato dell’Australia meridionale, dove tre poliziotti e quattro pompieri sono rimasti feriti.