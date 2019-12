Emergenza incendi in Australia: la popolazione di Sydney è soffocata dal fumo, “scene apocalittiche” [FOTO]

Devastanti incendi imperversano da settimane in Australia orientale: la popolazione di Sydney è soffocata dal fumo dei roghi, con un tasso di inquinamento 11 volte superiore ai massimi livelli di allerta.

I media locali riferiscono di “scene apocalittiche” senza precedenti, documentandole con fotografie di residenti che indossano maschere e di monumenti simbolo della capitale del New South Wales “oscurati” da denso fumo grigio e tossico.

Gli studenti sono barricati dentro le scuole, il porto è stato chiuso per motivi di sicurezza, i collegamenti marittimi sono interrotti.

La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente, in quanto le condizioni meteo previste nelle prossime ore non sono favorevoli: sono attesi venti forti e temperature oltre i +40°C, che potrebbero riaccendere i focolai spenti da poco e alimentarne altri alle porte di Sydney, dove nei giorni scorsi per lo stesso motivo sono andati distrutti 319mila ettari, soprattutto in parchi nazionali.

Dallo scorso settembre almeno 6 persone sono morte e più di 2 milioni di ettari sono stati ridotti in cenere.