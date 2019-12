Il premier australiano Scott Morrison ha dichiarato che i fumi tossici legati agli incendi che da un mese soffocano le zone attorno a Sydney, sono “preoccupanti“. “So quanto è insolito vedere questa città avvolta nella nebbia e so che è ancora più doloroso per i giovani che non l’hanno mai vista così“, ha dichiarato Morrison, ammettendo che uno dei “fattori” dei roghi è il cambiamento climatico. “La siccità” nella vegetazione “è uno dei fattori principali” degli incendi in atto.