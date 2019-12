Emergenza incendi in Australia: vasto fronte di fuoco a nord di Sydney

L’Australia stretta nella morsa degli incendi, in particolare a nord di Sydney, dove almeno 8 roghi boschivi si sono uniti per formare un unico fronte del fuoco che sta imperversando a nord della città: le fiamme hanno già distrutto centinaia di case.

Le autorità hanno ammesso che non è possibile domare le fiamme e che si può sperare unicamente in condizioni meteo favorevoli.

A causa di un rogo che sta bruciando su un’area di circa 300mila ettari a un’ora circa da Sydney, la città è di nuovo soffocata da una coltre di fumo che ha indotto le autorità a valutare di sospendere vari eventi sportivi previsti nel fine settimana.

E’ stato evacuato un parco faunistico, il Walkabout Wildlife Park: sono stati portati via frettolosamente circa 300 esemplari, tra dingo, pavoni e marsupiali.

Decine di focolai bruciano anche nel Queensland, dove sono attese temperature di +40°C (12°C sopra la media).

Negli ultimi 3 mesi la prolungata siccità ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo di incendi.