Emergenza incendi Cile: Valparaiso in fiamme, 245 case distrutte

Sono 245 le case completamente o parzialmente distrutte dall’incendio che ha devastato le colline di Rocuant e San Roque a Valparaiso, in Cile: lo ha reso noto il Ministro dell’Interno Gonzalo Blumel, precisando che la stima dei danni resta da valutare. Il rogo è divampato martedì, tra pascoli e boschi, per poi estendersi rapidamente alle case di legno e lamiera. I soccorritori hanno evacuato decine di famiglie che si apprestavano a festeggiare il Natale e alcune di queste hanno trascorso la notte in rifugi di emergenza.

Sulle cause dell’incendio è stata avviata un’indagine e si segue la pista dolosa.