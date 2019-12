Emergenza smog in Iran: a Teheran scuole chiuse per una settimana

A causa dei livelli elevati di inquinamento atmosferico registrato a Teheran, le scuole della provincia resteranno chiuse almeno fino a venerdì: lo ha annunciato il governatore locale Anoushiravan Mohseni-Bandpey prolungando un provvedimento in vigore dallo scorso sabato.

Il livello di particelle registrato è risultato quasi 6 volte superiore al limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il fenomeno è comune durante la stagione invernale, anche a causa dell’inversione termica, per cui l’aria fredda in altitudine – Teheran si trova a circa 1.400 metri di altezza – ostacola la dissoluzione di quella inquinata.