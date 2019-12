Salute, Emilia Romagna: quattro casi di scabbia in un asilo nel Reggiano

Quattro casi di scabbia si sono verificati in una scuola d’infanzia di Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano. Il servizio di igiene e sanita’ pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia ha informato l’istituto scolastico e le famiglie dei compagni di classe contagiati, visitando tutti i bambini della sezione interessata, sottoponendoli a un trattamento preventivo. I quattro alunni colpiti dalla malattia, ritorneranno all’asilo solo a fine trattamento, come previsto dal protocollo di procedura sanitaria.

“Poiché il parassita non sopravvive al di fuori del corpo umano, non e’ necessario alcun intervento di sospensione dall’attività scolastica, né di disinfestazione degli ambienti o dei mezzi di trasporto”, spiegano il sindaco del paese Matteo Nasciuti e il preside Fabio Bertoldi, riprendendo una nota informativa dell’Ausl volta a rassicurare i genitori e a spegnere ogni tipo di allarme. A tal proposito, il Comune di Scandiano ha organizzato un incontro con le famiglie sabato pomeriggio per approfondire la patologia in questione e come si procedera’ per profilassi.