Eruzione in Nuova Zelanda: il tragico bilancio si aggrava sempre più, si cercano altre vittime in fondo al mare

Il numero delle vittime accertate per l’eruzione del vulcano di White Island, la piccola isola della Nuova Zelanda, è salito a 18: è deceduto un australiano, ferito gravemente, ricoverato nell’ospedale di Sydney.

Il bilancio, aggiornato dalla polizia, comprende anche 2 persone i cui resti non sono stati recuperati.

Le ricerche stanno proseguendo e si sono estese anche ai fondali marini. Un portavoce della polizia in merito ha spiegato: “Siamo certi che nell’area da noi rastrellata vicino al cratere non vi sono corpi“.

Al momento dell’eruzione sull’isola erano presenti 48 persone. I 26 superstiti sono tutti ricoverati in ospedali neozelandesi e australiani, e 20 sono in condizioni critiche.