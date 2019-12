Eruzione in Nuova Zelanda: troppo pericoloso per i soccorritori raggiungere l’isola

“La situazione è troppo pericolosa per noi per tornare nell’isola, è importante che consideriamo la sicurezza dei soccorritori“: lo ha affermato il vice capo della polizia della Nuova Zelanda, John Tims, spiegando che al momento non vengono inviate missioni di ricerca e soccorso nell’isola White Island dove è in corso l’eruzione del vulcano Whakaari. “D’ora in poi seguiremo le indicazioni degli esperti“, ha aggiunto Tims.

Sull’isola vi sarebbero ancora almeno una decina dei 50 turisti impegnati in un’escursione al momento dell’eruzione.

La polizia ha confermato la morte di 5 persone, mentre altre 18 sono state soccorse e si trovano ricoverate per ustioni.