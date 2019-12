AAA cercasi soldati alti massimo 1,70 metri: l’assurdo programma di ammodernamento dei mezzi blindati in Belgio

L’esercito belga cerca militari alti al massimo 170 centimetri. O meglio, più che cercarli volontariamente ne ha proprio bisogno visti i risultati del programma di ammodernamento di 44 mezzi blindati Pandur costato la bellezza di 31 milioni di auro. Come riporta l’Agence France Presse, la spesa era necessaria dato che i mezzi risalgono all’ormai lontano 1996 e si sono rivelati anche pericolosi per un difetto di frenata: piuttosto che acquistare un nuovo modello tuttavia il governo belga ha preferito al via del riammodernamento, in particolare una nuova blindatura e un sistema di aria condizionata.

Appena i primi quattro esemplari sono usciti dalle officine, però, sono emerse delle criticità: problemi ai freni e allo sterzo, ma soprattutto, una volta installati climatizzazione e protezione lo spazio nell’abitacolo risulta estremamente ridotto, tanto che il conducente ha il volante praticamente sulle ginocchia. Sempre che, beninteso, non superi il metro e 68: in questo caso non ci entrerebbe neanche, e al resto dell’equipaggio non andrebbe molto meglio: l’altezza massima consentita è di 170 centimetri, il che lascerebbe fuori l’85% del personale delle forze armate. La Difesa belga ha obiettato che i lavori di riammodernamento non saranno completi prima del 2023 e lo stato attuale dei blindati è pertanto “intermedio e provvisorio”.