L’esperta: “In aumento sifilide e gonorrea, tra le cause di infertilità”

“Le malattie sessualmente trasmissibili sono tra le prime cause dell’infertilità, ad esempio sifilide e gonorrea, che sono in aumento anche perché sono spesso asintomatiche e questo peggiora contagio e diffusione“. Così Daniela Galliano, direttrice del Centro Ivi di Roma, è intervenuta a margine della tavola rotonda IVI ‘Essere Mamma Oggi’, nella quale quattro esperte si sono confrontate a Milano sull’infertilità, sulle sue cause e sui rimedi.

“Sono malattie che danno infertilità, perché inibiscono le tube, e in questi casi l’unica soluzione è la fecondazione assistita“, ha detto.