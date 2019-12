Esplode fabbrica di fuochi artificio in Cina: 7 morti

A causa di un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia cinese centrale dello Hunan, 7 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite. Le autorità locali hanno reso noto che la deflagrazione si è verificata per la “produzione illegale“.

Il responsabile della fabbrica è stata arrestato per essere interrogato.

Incidenti simili sono comuni in Cina, soprattutto in vista del capodanno lunare, che quest’anno cade il 25 gennaio.