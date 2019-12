Esplosione in miniera di carbone in Cina: almeno 14 morti

Un’esplosione si è verificata in una miniera di carbone nel sudovest della Cina: almeno 14 persone hanno perso la vita ed altre 2 sono rimaste intrappolate nei pozzi, secondo quanto hanno riferito le autorità locali.

La deflagrazione ha avuto luogo nella miniera di Guanglong, nella regione di Anlong, in provincia di Guizhou, e sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Sette minatori sono stati tratti in salvo, mentre altri due risultano ancora essere intrappolati all’interno della miniera. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.