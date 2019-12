Evacuato mercatino di Natale a Nizza per allarme bomba

Allarme al mercato di Natale di Nizza: migliaia di persone sono state evacuate dopo che un uomo – poi arrestato e messo in stato di fermo – ha minacciato di provocare un’esplosione. “Un uomo è uscito dal mercato di Natale e ha detto alle guardie che avrebbe fatto esplodere una bomba“, ha riferito il vice sindaco Rudy Salles. “Abbiamo evacuato il posto per fare le verifiche. Anche se si tratta di un pazzo, prendiamo tutte le precauzioni“. Gli artificieri hanno esaminato i luoghi per dissipare ogni dubbio e verso le 17 l’allarme è rientrato e il mercato è stato riaperto. L’allarme ha mobilitato un gran numero di forze di sicurezza, coinvolgendo vigili dl fuoco, polizia nazionale e municipale, militari.