Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Domani saremo in piazza a Roma per chiedere una seria politica industriale, investimenti, per aprire i cantieri, sostenere il Mezzogiorno. Arcelor Mittal deve rispettare i lavoratori della ex Ilva e la comunità di Taranto. Gli accordi non sono carta straccia”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sulla manifestazione di domani a Roma a Piazza Santi Apostoli organizzata da Cgil, Cisl, Uil.