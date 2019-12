Ex Ilva: Furlan, ‘se proposta Mittal resta questa no discussione’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Per noi non esiste alcuna possibilita’ di aprire una discussione di merito se la proposta dell’azienda rimane questa. se invece l’azienda conferma il piano industriale di un anno fa, non ci tireremo indietro da un confronto”. Così il leader Cisl Annamaria Furlan al termine dell’incontro al Mise bocciando l’aggiornamento del piano industriale presentato oggi da A. Mittal che prevede per i sindacati esuberi fino a 6400 lavoratori. “Rimane da capire che cosa ne pensa il governo ma è evodente che con quello che ci è stato espresso oggi per noi non ci sono margini per un confronto”, conclude.