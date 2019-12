La FAO e l’Accademia Cinese delle Scienze della Pesca intensificano gli sforzi per costruire la sostenibilità nei settori della pesca e dell’acquacoltura

Oggi l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e l’Accademia Cinese delle Scienze della Pesca (CAFS ) hanno stipulato un accordo per rafforzare la collaborazione e costruire la capacità e la sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura nei paesi in via di sviluppo.

L’alleanza promuoverà il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo delle capacità attraverso la Cooperazione Sud-Sud e promuoverà sforzi congiunti per agevolare lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, in particolare nella regione Asia e Pacifico.

“Nei settori della pesca e dell’acquacoltura la Cina è il paese più avanzato”, ha detto Árni M. Mathiesen, Vicedirettore Generale della FAO per la Pesca e l’Acquacoltura, alla firma dell’accordo con Wang XiaoHu, Presidente della CAFS, presso la sede romana della FAO.

“Pertanto, è ovvio che la cooperazione con la CAFS è una grande risorsa per la FAO”, ha detto Mathieson.

La pesca e l’acquacoltura hanno la capacità – se sostenute e sviluppate in modo regolamentato ed ecologicamente sensibile – di contribuire in modo significativo al miglioramento della vita e dei mezzi di sussistenza delle comunità dei paesi in via di sviluppo ed aiutarle a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”.

L’accordo della FAO con l’accademia cinese, affiliata al Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali cinese, è un modo prezioso per portare avanti questo impegno in un contesto di crescente minaccia del cambiamento climatico.

In base all’accordo, la FAO e la CAFS organizzeranno seminari e workshop, scambi di informazioni e trasferimenti di tecnologia. I partner sosterranno iniziative per promuovere la mitigazione dell’impatto climatico e l’adattamento e contribuiranno a costruire la resilienza dei pescatori e di altri operatori del settore, rafforzando al contempo gli sforzi per aumentare la regolamentazione e la sicurezza dei prodotti ittici per il commercio regionale e globale.

La Sud-Sud – insieme alla Cooperazione Triangolare che coinvolge paesi terzi e altri partner – rompe la tradizionale dicotomia tra donatori e beneficiari ed è stata efficace nel creare posti di lavoro, costruire infrastrutture e promuovere gli scambi commerciali.

Grazie ad essa, negli ultimi 20 anni la FAO ha agevolato lo scambio di esperienze tecniche e di know-how mettendo in campo oltre 2.000 esperti e tecnici in oltre 80 paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina, del Nordafrica e di altri paesi.