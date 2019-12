Farmaci antidiabetici: riscontrate impurezze, ecco le indicazioni di EMA in merito al consumo [INFO]

L’agenzia Europea dei medicinali (EMA) è venuta a conoscenza del fatto che tracce di un’impurezza, la

N-nitrosodimetilammina (NDMA), sono state riscontrate in un ristretto numero di medicinali

antidiabetici a base di metformina al di fuori dell’Unione Europea.

I livelli di NDMA nei medicinali a base di metformina coinvolti al di fuori dell’UE sono molto bassi, e

sembrano essere entro i limiti a cui le persone possono essere normalmente esposte da altre fonti,

inclusi alcuni alimenti e l’acqua.

Al momento, non ci sono dati che indichino che i medicinali a base di metformina nell’ UE siano

coinvolti. Le Autorità nell’UE stanno avviando la collaborazione con le aziende per testare i medicinali in

commercio nell’UE e forniranno ulteriori aggiornamenti nel momento in cui saranno disponibili maggiori

informazioni.

I pazienti nell’UE devono continuare ad assumere i propri medicinali a base di metformina come di

norma. Il rischio derivante da un non adeguato trattamento del diabete supera di gran lunga qualsiasi

possibile effetto dovuto ai bassi livelli di NDMA osservati nei test. Gli operatori sanitari devono

ricordare ai pazienti l’importanza di tenere sotto controllo il diabete.

La metformina è ampiamente utilizzata da sola o in combinazione con altri medicinali nel trattamento

del diabete di tipo 2. E’ generalmente la prima linea di trattamento, e agisce riducendo la produzione di

glucosio nell’organismo e riducendone l’assorbimento dall’intestino.

Informazioni per pazienti e operatori sanitari

Pazienti:

• La metformina è un farmaco efficace per controllare i livelli di glucosio nel sangue

• Continui a prendere il suo medicinale a base di metformina per tenere sotto controllo il diabete.

• Interrompere il trattamento potrebbe determinare un mancato controllo del suo diabete ed esporla

a sintomi causati da elevati livelli di glucosio nel sangue come: sete, sonnolenza e visione

annebbiata.

Informazioni per pazienti e operatori sanitari

• Le complicanze a lungo termine del diabete non controllato includono malattie del cuore, problemi

ai nervi, danni renali, problemi agli occhi e danni ai piedi che possono portare ad amputazione.

Operatori sanitari:

• Continui a prescrivere metformina normalmente e attenda ulteriori informazioni dalle autorità

europee.

• Raccomandi ai suoi pazienti di non interrompere il trattamento antidiabetico.

• Ricordi ai suoi pazienti l’importanza di tenere il diabete sotto controllo

La NDMA è classificata come un probabile cancerogeno per l’uomo (una sostanza che potrebbe causare

il cancro) sulla base di studi condotti sugli animali. Essa è presente in alcuni alimenti e nell’acqua

potabile, ma non ci si aspetta che causi danni se ingerita in quantità molto basse.

Lo scorso anno la NDMA e altre impurezze della stessa classe (nitrosammine) sono state riscontrate in

alcuni medicinali utilizzati per l’ipertensione, conosciuti come sartani. Di conseguenza, l’EMA ha avviato

una revisione dei medicinali a base di ranitidina ed ha lanciato una procedura per richiedere alle

aziende di intraprendere specifiche misure al fine di evitare la presenza di nitrosammine nei medicinali

ad uso umano, inclusa la metformina.

Tale procedura, nota come procedura secondo l’art. 5(3), è tuttora in corso e verrà utilizzata per

fornire una guida alle aziende e supportare la valutazione dei dati sulle nitrosammine. Questa

procedura prevede test accelerati dei medicinali a base di metformina nell’UE.

L’EMA e le autorità nazionali, insieme con i partner internazionali e l’European Directorate for the

Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) stanno condividendo continuamente le informazioni riguardo

alle impurezze come NDMA, e stanno intraprendendo azioni per proteggere i pazienti e per rassicurarli

sulla qualità dei loro medicinali.

Fonte: Comunicato stampa EMA