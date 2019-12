Farmaci: terapia di precisione previene la ricomparsa del melanoma

La medicina di precisione diventa sempre più una realtà nella cura del melanoma. I farmaci che devono la loro efficacia alla capacità di colpire un bersaglio specifico, già utilizzati nel trattamento dei pazienti che hanno sviluppato metastasi, hanno dimostrato di poter essere efficaci anche quando somministrati prima che la malattia si ripresenti. La combinazione dabrafenib+trametinib è infatti oggi disponibile come trattamento adiuvante nei pazienti con melanoma al III stadio, ovvero ad alto rischio, positivi per la mutazione Braf dopo la completa resezione chirurgica. Nei pazienti che presentano questa variazione del Dna – circa il 50% – la combinazione di dabrafenib+trametinib si è dimostrata efficace nel ridurre notevolmente il rischio che il tumore si ripresenti. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di dabrafenib+trametinib di Novartis per il trattamento del melanoma adiuvante, riconoscendone l’innovatività piena.

Per il melanoma diagnosticato in uno stadio precoce, la chirurgia costituisce il trattamento standard ed è associata a una buona prognosi a lungo termine. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è del 98% nei pazienti in stadio I e del 90% nei pazienti in stadio II , quando il tumore è presente solo nello strato cutaneo, a qualche millimetro in profondità. Se il tumore invece è progredito ai linfonodi vicini le cose cambiano. I pazienti che, alla diagnosi, presentano malattia allo stadio III (circa il 15% di tutte le nuove diagnosi di melanoma ) sono ad alto rischio di recidiva dopo resezione chirurgica e sono caratterizzati da una prognosi significativamente peggiore.

“La storia dell’evoluzione del melanoma – spiega Paola Queirolo, direttore della divisione Melanoma, Sarcoma e Tumori rari dell’Istituto europeo di oncologia di Milano – accompagna quella del progresso scientifico. Oggi, grazie alla diagnosi precoce e ai progressi della ricerca scientifica possiamo dire di aver riscritto la storia di questa malattia. Stiamo vivendo un nuovo capitolo della cura del melanoma, in cui l’avvento della medicina di precisione ha permesso di avere opzioni terapeutiche efficaci anche nella fase adiuvante. Con la combinazione dabrafenib/trametinib, dopo la cronicizzazione della malattia nella fase avanzata (IV stadio), possiamo aumentare la probabilità di guarigione dei pazienti con malattia in fase precoce (stadio III) e con mutazione Braf che potenzialmente hanno un maggiore rischio di recidiva“.

“Il trattamento con dabrafenib e trametinib – commenta Michele Del Vecchio, responsabile dell’Oncologia medica melanomi, dipartimento di Oncologia medica ed ematologia, Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori di Milano – si è dimostrato efficace perché agisce in maniera selettiva ‘spegnendo’ l’attività continuativa della proteina Braf generata a seguito della mutazione genica, bloccando l’evoluzione del tumore e garantendo un’elevata efficacia e una maggiore aspettativa di vita, nelle fasi più precoci del melanoma, riducendo notevolmente il rischio di recidive. Le precedenti opzioni terapeutiche approvate, avevano un alto livello di tossicità e scarsi vantaggi in termini di sopravvivenza”.

La nuova indicazione dabrafenib+trametinib come trattamento precauzionale da somministrare dopo la resezione chirurgica nei pazienti ad alto rischio di recidiva si basa sui risultati dello studio Combi-Ad. Rispetto al placebo, la combinazione ha prodotto un miglioramento significativo della sopravvivenza libera da recidiva (il tasso di Rfs a 3 anni è stato del 59% per la combinazione contro il 40% del placebo), riducendo addirittura del 51% il rischio di recidiva; nei pazienti trattati con Dabrafenib + Trametinib il tasso di sopravvivenza globale (Os) a 3 anni è stato dell’86% rispetto al 77% del placebo.

Negli ultimi anni sono stati individuati dei geni che, se mutati, sono responsabili della proliferazione incontrollata delle cellule di melanoma. Fra questi il gene Braf, le cui alterazioni sono presenti in circa la metà dei pazienti. Quando è mutato, il gene Braf produce una proteina anomala che non funziona più correttamente inviando un segnale di moltiplicazione alla cellula anche quando non dovrebbe, dando luogo quindi alla replicazione non controllata delle cellule tumorali. Per questo nei pazienti ad alto rischio (III stadio), gli esperti raccomandano l’esecuzione del test per la determinazione dello stato mutazionale di Braf – un test di laboratorio, eseguito su un campione di tessuto prelevato tramite biopsia.

“Il gene Braf – afferma Giuseppe Palmieri, presidente dell’Intergruppo melanoma italiano (Imi), responsabile Unità di Genetica dei Tumori, Icb-Cnr Sassari – ha un ruolo fondamentale nel controllo della proliferazione dei melanociti, le cellule da cui origina il melanoma. Circa il 50% dei melanomi presenta mutazioni del gene Braf, che quando iper espresso è in grado di attivare in maniera abnorme la proliferazione cellulare neoplastica“. Dabrafenib va a colpire il gene alterato e, in combinazione con trametinib – che ha come bersaglio Mek, un’altra proteina che favorisce la divisione cellulare – permette di controllare il processo di proliferazione del tumore.

E’ solo sulla base del risultato del test e della valutazione del paziente da parte di un team multidisciplinare che si potrà scegliere la migliore strategia terapeutica per ogni singolo paziente. Dermatologo, oncologo medico, chirurgo, anatomopatologo, medico di medicina nucleare, radiologo, infermiere specializzato, psicologo sono chiamati – ognuno secondo la sua competenza – a lavorare per la presa in carico complessiva del paziente. “Novartis – conclude Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology – è da sempre impegnata nella ricerca delle soluzioni più innovative per dare delle risposte efficaci ai bisogni insoddisfatti dei pazienti. È quindi per noi fonte di grande orgoglio poter rendere disponibile, anche in Italia, l’unica target therapy in fase adiuvante per questa popolazione di pazienti ad alto rischio. La medicina di precisione è la grande speranza per il futuro e con questa nuova opzione terapeutica riconfermiamo il nostro impegno nel reimmaginare la medicina a beneficio dei pazienti“.