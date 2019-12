Farmaco capillareprotettore ritirato dal mercato: tutti i dettagli [NOME e LOTTO]

La Società Acarpia Farmaceutici, informa di aver attivato un richiamo cautelativo della specialità medicinale FLEBOSIDE. Questo farmaco serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come le Vene varicose. Nello specifico si tratta del lotto n. A0219 con scadenza 03-2024 della specialità medicinale FLEBOSIDE*30CPR RIV 3MG+300MG – AIC 020561027.

Il provvedimento- spiegano gli esperti dello “Sportello dei Diritti” – è stato disposto per un problema di confezionamento che ha evidenziato la presenza di alcune confezioni con astuccio in lingua inglese mentre il foglio illustrativo ed il blister sono correttamente in italiano. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Customer Service FAR.G.IM al numero 095 7250413 – fax 095 7252635.