Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2020! Le IMMAGINI e le GIF più belle per la notte di San Silvestro

Felice Anno Nuovo! Ecco tante immagini (gallery in alto) per celebrare la notte di San Silvestro, il Capodanno e fare gli auguri per un sereno e felice 2020!

Il Capodanno, primo giorno dell’anno, è carico di significato, segna l’inizio di un nuovo periodo, come se fosse un rito di passaggio, tra una fase della propria vita che si è conclusa e un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti buoni propositi.

Sono tanti i rituali scaramantici per il primo dell’anno che spesso vengono rispettati come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati.

In Spagna c’è la tradizione di mangiare alla mezzanotte dodici chicchi d’uva, uno per ogni rintocco dei dodici scoccati da un orologio. In Russia, dopo il 12° rintocco, si apre la porta per far entrare l’anno nuovo. In Giappone, prima della mezzanotte, le famiglie si recano nei templi per bere sakè e ascoltare 108 colpi di gong che annunciano l’arrivo di un nuovo anno (si ritiene sia questo il numero di peccati che una persona commette in un anno e che in tal modo ci si purifichi).