Ferrovie, guasto a Milano risolto: coinvolte le Frecce

Il guasto che ha colpito questa mattina lo scalo ferroviario di Milano Porta Garibaldi e’ stato risolto alle 12,15, riportando la situazione “gradualmente alla normalità”.

E’ quanto annuncia Rfi spiegando che, per limitare i disagi, i treni in circolazione sono stati fermati ad altre stazioni milanesi, come i Malpensa Express per la Stazione Centrale, fermati a Milano Bovisa. Coinvolti anche alcuni Frecciarossa e l’unico Tgv previsto oggi in partenza per Parigi, il 9244 delle 8.45, in ritardo di oltre un’ora.