Ferrovie Toscana, Rfi: “Piano operativo in caso di neve e gelo”

Un piano operativo per gestire al meglio la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate alle condizioni meteo avverse, in particolare a situazioni di neve e gelo. È il ‘Piano neve e gelo“, presentato ieri da Rfi alla Regione Toscana e attivo per la stagione invernale 2019-20. Previste una serie di attività preventive, spiega una nota, che consistono nei controlli straordinari dello stato di funzionamento degli scambi nelle stazioni e delle apparecchiature che ne consentono il riscaldamento, la lubrificazione periodica delle linee di alimentazione elettrica con liquido antigelo. E ancora, il taglio della vegetazione potenzialmente critica, la programmazione di speciali circolazioni di treni per rimozione del ghiaccio che si forma sulle linee elettriche, lo spargimento di sale sui marciapiedi di stazione e la vigilanza specifica del personale che sarà chiamato a intervenire sull’infrastruttura. Il piano sarà articolato in varie fasi sulla base delle previsioni del bollettino meteo della Protezione civile a partire dal giorno precedente la dichiarazione di allerta. Il documento presentato prevede anche una possibile riduzione dei treni in circolazione, programmata e annunciata il giorno precedente la dichiarazione di allerta, in stretta relazione all’andamento delle condizioni meteorologiche. Rfi garantisce l’impiego di oltre 300 persone dedicate alla gestione delle situazioni di emergenza.