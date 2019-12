Festa dell’Immacolata: oggi l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Venezia

Oggi, nel giorno della Festa dell’Immacolata, a Roma si riaccende “Spelacchio“, l’Albero di Natale così ribattezzato negli scorsi anni per le polemiche sui rami non proprio rigogliosi dell’abete posizionato, come da tradizione, a Piazza Venezia.

La cerimonia di accensione delle luci dell’Albero, a cui si accompagnerà l’illuminazione di via del Corso, si terrà alle 19 alla presenza del sindaco Virginia Raggi.