Festa dell’Immacolata: concerto della Fanfara della Polizia in piazza a Roma

In occasione della Festa dell’Immacolata, la Fanfara della Polizia di Stato si esibirà alle 11 a Piazza Mignanelli a Roma, eseguendo l’Ave Maria di Gounod in omaggio alla Vergine Maria.

A seguire percorrerà via del Babuino sino a Piazza del Popolo per un breve intrattenimento musicale, per poi accompagnare la Santa Messa delle 12 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come ‘chiesa degli artisti’.

La Fanfara, istituita come complesso musicale appiedato, ha sede a Roma e partecipa a numerose manifestazioni di rilievo nazionale, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi ed in iniziative benefiche per diffondere i valori della legalità attraverso la musica.

Attualmente è composta da circa cinquanta musicisti ed è diretta dal Maestro Secondino De Palma.