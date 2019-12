FI: Miccichè, ‘bene nomina Mineo a coordinatore Giovani’

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – “Ho avuto modo di conoscere e apprezzare in questi anni il costante e appassionato impegno di Andrea in politica per il ruolo di consigliere al Comune di Palermo e di commissario cittadino del partito, riscontrando un generoso attivismo che sono certo proseguirà in questo nuovo ruolo di guida del partito giovanile nell’isola”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè ha espresso “soddisfazione e apprezzamento” per la nomina di Andrea Mineo a coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Sicilia.

Miccichè ha anche espresso il suo “plauso alla grande platea dei giovani azzurri siciliani, certo che questi ragazzi saranno i protagonisti del futuro della Sicilia e del Paese”. “Le chiavi del coordinamento regionale giovanile del partito sono in ottime mani – ha commentato il capogruppo azzurro all’Ars Tommaso Calderone – Andrea Mineo è un ragazzo intraprendente e con grande attaccamento ai colori sociali. Sono certo che l’ottimo lavoro svolto sino a questo punto sarà per lui motivo di ulteriore impegno all’insegna dei valori liberali che hanno contraddistinto in questi decenni il nostro partito”.