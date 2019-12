Fiamme nell’Artico, in Amazzonia e in Australia: il 2019 ha davvero prodotto una stagione degli incendi eccezionale?

Con la grande attenzione che i media del mondo hanno dedicato agli incendi senza precedenti nell’Artico nel corso dell’estate 2019, seguiti dai devastanti roghi in Amazzonia, sono cresciute le preoccupazioni sullo stato del pianeta dal punto di vista degli incendi. Ma sebbene alcune regioni abbiano visto incendi molto intensi provocare tanto inquinamento, altre (per esempio, Europa e Africa meridionale) in realtà hanno sperimentato una minore attività rispetto all’inizio del secolo. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) utilizza le osservazioni satellitari della Terra per monitorare continuamente l’attività degli incendi nel mondo, confrontarla con i valori medi del 2003-2018 e fornire stime giornaliere dell’inquinamento prodotto. Questo articolo sottolinea l’attività degli incendi emersa dal monitoraggio di CAMS durante il 2019.

Nelle prime settimane del 2019, condizioni calde e asciutte da record in Australia hanno contribuito a provocare incendi. CAMS ha osservato che l’attività degli incendi nel Paese è stata di molte volte più alta rispetto alla media di gennaio per i 16 anni precedenti. Grandi quantità di fumo, inoltre, sono state emesse dagli incendi in Pakistan, India e Cina occidentale.

Nel mese di febbraio, CAMS ha previsto che gli incendi in Tasmania e Nuova Zelanda avrebbero rilasciato alti livelli di monossido di carbonio. CAMS ha osservato anche un’attività degli incendi più alta del solito nel nord della Spagna e nel sud della Francia, prevedendo maggiori livelli di polveri sottili nell’aria su queste regioni. La notevole attività in Europa è continuata fino alla fine di febbraio, soprattutto nel nord del Regno Unito, ma anche in Portogallo ed Europa sudorientale. Tuttavia, l’Europa nel suo complesso ha sperimentato meno incendi nel 2019 rispetto a quelli osservati nel periodo 2003-2018.

Marzo ha visto una maggiore attività con l’inizio della stagione degli incendi in Asia. All’inizio del mese, gli incendi nell’Asia sudorientale, nella Cina nordorientale e nella Russia sudorientale hanno prodotto alti livelli di aerosol sull’Asia orientale. A metà marzo, CAMS ha previsto alti livelli di inquinamento atmosferico sull’Asia sudorientale, soprattutto Laos e Tailandia, a causa di un’intensa attività degli incendi. Tuttavia, l’intensità nei Paesi del Sud-Est asiatico per marzo 2019 è stata nel complesso inferiore alla media 2003-2018. L’intensa attività degli incendi in Asia è ripresa a maggio, soprattutto in Nepal e India settentrionale. Sempre nel mese di maggio, gli incendi nell’America Centrale hanno prodotto molto fumo che ha influenzato Città del Messico e che si è diffuso anche nel Golfo del Messico.

Per le latitudini settentrionali, la stagione degli incendi è iniziata alla fine di maggio, con migliaia di chilometri quadrati andati in fumo nell’Alberta settentrionale (Canada). CAMS ha monitorato l’enorme quantità di fumo emessa da questi incendi, che ad un certo punto è stata trasportata nell’Atlantico verso l’Europa. Il fumo, infatti, è frequentemente trasportato per lunghe distanze dal vento. All’inizio di giugno, CAMS aveva previsto che il fumo degli incendi in Russia avrebbe raggiunto l’Alaska.

Giugno 2019 ha visto l’inizio di un’attività degli incendi senza precedenti in Siberia e nel Circolo Artico. Quest’area ha sperimentato molti incendi di grandi dimensioni e duraturi che hanno emesso 50 megatonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera durante il mese. Gli incendi hanno emesso una nube di fuliggine e fumo più grande dell’Europa. Nel mese di luglio, gli incendi sono diventati più diffusi intorno all’Artico, soprattutto in Siberia, Alaska e Groenlandia, emettendo 79 megatonnellate di anidride carbonica in un solo mese. Come è spesso il caso, i roghi dell’Artico potrebbero essere collegati alle condizioni di siccità, con una notevole attività in località con scarse precipitazioni e terreno asciutto.

Gli incendi hanno colpito anche il Sud America dalla primavera all’autunno. A marzo, l’attività è stata notevole in Colombia, Venezuela e Brasile settentrionale. Poi ad agosto, sono divampati gli incendi negli stati brasiliani di Amazonas e Rondonia, che secondo le osservazioni di CAMS hanno influenzato la qualità dell’aria dell’intero Sud America. È comune vedere incendi in Amazzonia nel mese di agosto dopo la stagione secca e sebbene i roghi in Amazonas abbiano rilasciato più anidride carbonica rispetto a qualsiasi altro anno dal 2003 e le emissioni degli incendi in tutta l’Amazzonia brasiliana quest’anno siano stati i più alti dal 2010, hanno emesso una quantità relativamente piccola di inquinanti rispetto alla prima decade di questo secolo.

A settembre, gli incendi hanno colpito l’Indonesia, bruciando migliaia di acri di terra e provocando una nebbia tossica che ha coperto il Paese. Nonostante gli incendi siano comuni in Indonesia, soprattutto verso la fine della stagione secca del Paese, CAMS ha osservato che l’attività è stata ben al di sopra della media 2003-2018 e in totale ha prodotto oltre 708 megatonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera. A settembre, le emissioni di anidride carbonica totali giornaliere sono state paragonabili a quelle del 2015, anno di El Niño, a causa delle condizioni più secche della media a Sumatra e Kalimantan.

E mentre il 2019 si avvia alla conclusione, siamo tornati all’estate dell’emisfero meridionale con intensi incendi a devastare ancora l’Australia. Le fiamme sono scoppiate nel Nuovo Galles del Sud e in Queensland a settembre. Nonostante il numero e l’intensità dei roghi siano insoliti, soprattutto nei settori nordorientali del Nuovo Galles del Sud, fino alla fine di novembre l’attività degli incendi in Australia, nel complesso, è stata relativamente bassa rispetto agli autunni precedenti.

“Nonostante l’attività degli incendi in generale sia stata media in senso globale per il 2019 rispetto agli anni precedenti, ci sono stati diversi esempi di un’attività intensa e insolita in alcune aree, incluse località con regolari stagioni degli incendi, che è stata devastante”, ha riassunto Mark Parrington, scienziato di CAMS.