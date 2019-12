“Mi unisco al dolore che si è abbattuto sulla cara popolazione delle Filippine a causa del tifone Phanfone. Prego per le numerose vittime, per i feriti e per le loro famiglie“: lo ha dichiarato Papa Francesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro, facendo riferimento al tifone Phanfone che ha colpito le province orientali e centrali del Paese.