Fisica: il Ministro Fioramonti in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti ha visitato, il 17 dicembre, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN. Il Ministro Fioramonti, ricevuto dal Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli, dal Direttore dei LNGS Stefano Ragazzi e dal Presidente della Regione Marco Marsilio, è stato accompagnato nelle strutture sotterranee, all’interno del massiccio del Gran Sasso per visitare le tre grandi sale sperimentali e conoscere le attività di ricerca condotte nei Laboratori sotterranei, attraverso le parole dei ricercatori che hanno presentato gli esperimenti. Alla visita ha partecipato anche il Commissario Corrado Gisonni.

Il Ministro ha molto apprezzato l’eccellenza internazionale del centro di ricerca, che rappresenta un’importante risorsa per il territorio abruzzese e per l’Italia. “L’Italia è tra i primi Paesi al mondo nelle infrastrutture di ricerca, che sono di altissima qualità e che hanno raggiunto un elevato livello anche di perfezionamento della ricerca scientifica. La purezza della ricerca che si tocca in infrastrutture come questa non ha eguali al mondo. Tutto questo dimostra la grande storia della ricerca italiana in fisica, la grande tecnologia che viene realizzata in queste strutture e la grande possibilità di impatto che poi queste tecnologie e questi esperimenti hanno non solo sulla ricerca scientifica ma anche sull’indotto economico e sul settore industriale”, ha commentato il Ministro Fioramonti durante la visita. “Bisogna sempre ricordare che la ricerca che si fa qui ha un obiettivo scientifico, certo, ma in questo percorso si utilizzano tecnologie che cambiano la vita di tutti i giorni delle persone. Perché la ricerca rappresenta un grande sforzo, un grande cammino di curiosità che ha a che fare con la vita quotidiana di tutti noi. Qui, oggi, vediamo i risultati di una grande tradizione e di una grande eccellenza”, ha concluso il Ministro.

“I Laboratori del Gran Sasso sono la più grande struttura sotterranea di ricerca al mondo, importanti per la Regione Abruzzo, per l’Italia e per tutto il mondo. Ci tenevo che il Ministro venisse a visitarli e toccasse con mano questa eccellenza, perché è giusto essere fieri di quello che abbiamo”, ha sottolineato il Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli.

Successivamente il Ministro ha raggiunto l’Auditorium Fermi dei Laboratori di superficie per un saluto ai dipendenti e ai ricercatori dei LNGS.

I LNGS sono i più grandi laboratori sotterranei al mondo dedicati alla ricerca in fisica astroparticellare, dove si svolgono esperimenti di frontiera, per la cui realizzazione vengono progettate e impiegate tecnologie innovative, sviluppate grazie alla collaborazione tra mondo scientifico e quello industriale. Sono una infrastruttura di ricerca di valore internazionale, in grado di attirare ricercatori da tutto il mondo per condurre esperimenti competitivi a livello mondiale e che proprio in questi laboratori si posso svolgere per le condizioni uniche di questo luogo.