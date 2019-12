Formia: mare mosso e vento forte, soccorsi 2 velisti di 15 e 16 anni

Nel pomeriggio di ieri è stata soccorsa una barca a vela con a bordo due persone in difficoltà, nel tratto di mare compreso tra il litorale di Vindicio e il cantiere navale Italcraft.

La motovedetta Cp 856 ha mollato gli ormeggi per raggiungere la zona insieme a un gommone della scuola velica Vela Viva di Formia, con altre 2 persone a bordo. Dopo vari tentativi, i velisti (due ragazzi di Gaeta di 15 e 16 anni) sono riusciti a rimettere in assetto il natante, per riprendere la navigazione fino al rientro in sicurezza nel porticciolo Capo Sele di Formia, con l’assistenza della Guardia Costiera.