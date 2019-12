Frana a Vallefico, in territorio di Altofonte (Palermo): danneggiata una casa, sopralluogo del Soccorso Alpino [FOTO]

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha eseguito stamattina un sopralluogo a Vallefico, in territorio di Altofonte (Palermo), dove ieri mattina alcuni massi sono franati sulla strada danneggiando anche un’abitazione.

La stazione Palermo-Madonie del SASS era stata attivata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile su richiesta del sindaco Angela De Luca, presente stamattina durante il sopralluogo insieme ai funzionari del DPRC e della Protezione Civile comunale e gli uomini del distaccamento di Villagrazia del Corpo Forestale.

I tecnici hanno raggiunto la sommità del costone roccioso che sovrasta la zona, pizzo Vallefico, per individuare il luogo esatto dal quale si sono staccati i massi e, soprattutto, per verificare che non ci siano altre situazioni di pericolo.