Francia: 21 in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio durante la Messa di Natale

Ventuno persone sono finite in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio durante la Messa di Natale, tenutasi nella chiesa di Carlepont, nel nord della Francia.

L’allarme è scattato quando diverse persone hanno iniziato a lamentare il mal di testa, hanno riferito i vigili del fuoco: i soccorritori hanno rilevato livelli di monossido di carbonio (CO) fino a 350 ppm (il valore medio dell’esposizione da non superare è di 50 ppm).

I fedeli, circa 150 persone, sono stati evacuati, e 72 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui anziani e bambini. Ventuno persone sono state ricoverate in ospedale, 19 in stato di “relativa emergenza” e altre 2 in stato grave.